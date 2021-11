Il Monza cerca un rinforzo per l’attacco. E, come scrive Tuttosport, nel mirino, per gennaio, ha messo due giocatori dell’Empoli, chiusi da Pinamonti e Cutrone: si tratta di La Mantia e Mancuso, protagonisti importanti nella promozione la passata stagione. Il preferito dalla dirigenza è il secondo, a segno anche in A a inizio stagione.