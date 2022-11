Il Monza cerca un attaccante sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la dirigenza biancorossa è intrigata dal profilo di Walid Cheddira del Bari, protagonista in questo avvio di stagione con ben 14 gol segnati in 15 partite tra Serie B e Coppa Italia. La trattativa per il 24enne, attualmente impegnato con la nazionale marocchina al Mondiale, è complicata, ma il monza valuta inserimenti.