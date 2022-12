Meno di due mesi e Pablo Marì è tornato in campo. Lo ha fatto con il Monza nell'amichevole vinta 2-1 contro il Lione dopo l'aggressione e l'accoltellamento subiti poche settimane fa ad Assago.



Il difensore è entrato al 78' al posto di Caldirola e, come premio per il pronto recupero, i suoi compagni gli hanno affidato la fascia da capitano.