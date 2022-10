Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta 1-0 contro l'Empoli: "Questa partita la reputo un'ottima gara, siamo stati bravi e coraggiosi. Purtroppo dovevamo essere precisi, abbiamo perso mezzo duello e ci hanno puniti. Ma il nostro comportamento mi è piaciuto, siamo arrivati molto vicini. Questa è la classica partita in cui puoi stare anche un giorno e non fai gol. Ci è mancata un pizzico di scintilla, ma i ragazzi hanno dato tutto. Ci credevo nel pareggiarla e sono soddisfatto della gara".



SULL'ARBITRO - "Non mi piace parlare dell'arbitro, gli errori fanno parte del gioco. Non voglio trovare alibi. La partita è stata forse troppo spezzettata ma sono convinto che sia avvenuto tutto in buona fede".



I CAMBI - "Sui cambi ho preferito per andare su corsie esterne, ho preferito mettere nuovi laterali per fare gli uno contro uno. Mota era una possibilità ma ho preferito D'Alessandro che ha comunque fatto molto bene".



PETAGNA - "Andrea è tornato solo questa settimana con noi, era a disposizione, poteva essere una soluzione in corsa. Dobbiamo recuperarlo perché è importante per noi, ma gli manca il ritmo".



SU ROVELLA - "Mi è dispiaciuto perdere i giocatori così. Lui è caduto in una provocazione, adesso lo perdiamo. Servirà a lui per non ricaderci ancora"