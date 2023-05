Raffaele Palladino, tecnico del Monza, difende Di Gregorio in conferenza stampa dopo l’errore che ha portato al gol della Roma: "Lui è un fenomeno ed un grande portiere, deve continuare a giocare così. Non me ne frega dell'errore tecnico, se decidiamo di costruire da dietro ci può stare. Deve continuare così e se non lo fa mi arrabbio".