Raffaele Palladino, tecnico del Monza, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 sullo Spezia: "Era una gara difficile, lo Spezia ci ha messo in difficoltà partendo bene e avendo anche una grande occasione. Noi abbiamo un portiere fenomenale come Di Gregorio che ha salvato il risultato e devo fargli i complimenti. Dopo siamo stati bravi a mettere in campo i nostri principi di gioco, la nostra è una squadra con grande cuore che non cala mai intensità. Siamo diventati una squadra matura, non è facile fare un filotto del genere in Serie A. Siamo felici, prendiamoci i complimenti ma pensiamo già alla Roma per dare continuità". Cosa ti è piaciuto di più? "Sono stati bravi tutti, la fase difensiva è stata ottima e abbiamo giocato bene tecnicamente anche se c'è stata qualche scelta sbagliata. La nostra è stata però una grande prestazione, la squadra cresce e si diverte. Io cerco di lasciarla libera, dobbiamo continuare così". Qual è la base del tuo calcio? "Credo che il calcio di oggi non sia più di posizione ma di occupazione degli spazi, oggi i nostri terzi si ritrovavano in attacco e si divertono a giocare in questo modo. Proviamo a imporre il nostro gioco al di là di chi gioca, tutti fanno bene perché è un contesto nel quale ognuno sa cosa fare. Siamo arrivati ad un livello altissimo nella fase di non possesso. Va dato grande merito anche a quei ragazzi che non stanno giocando ma stanno dando tutto in allenamento, vorrei citarli tutti perché il nostro è un gruppo fantastico e il ringrazio per quello che stanno facendo". Che effetto fa sfidare Mourinho? "Per me è tutto nuovo, ogni domenica è una grande emozione: cerco di imparare da tutti guardando tantissime partite. Cerco di crescere insieme alla squadra perché questo lavoro mi piace tanto. Mourinho ha fatto la storia del calcio, la sua Inter era una squadra fortissima. Proverò a prendermi una rivincita". La festa Scudetto a NapolI? "Lì ho la mia famiglia e so che la città è invasa dai tifosi azzurri. C'è un clima di festa e sono felice per il popolo napoletano, questo percorso è stato costruito negli anni. Faccio complimenti a società, allenatore e squadra. Questo scudetto è strameritato".