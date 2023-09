L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Lazio: "Siamo felici e soddisfatti, ci serviva una prestazione così contro una grande squadra dopo le brutte sconfitte con Inter e Atalanta. Stasera abbiamo fatto bene in entrambe le fasi di gioco, i ragazzi hanno dato tutto e sono usciti dal campo stremati. Li ho ringraziati".



"Ogni stagione è una storia a sé, non bisogna fare paragoni con l'anno scorso. Dobbiamo continuare a crescere così, lavorando bene in settimana e provando a mettere in difficoltà le grandi squadre. Gagliardini poteva già essere a 3 reti in questo campionato, ha il gol nelle corde e ce lo teniamo stretto".