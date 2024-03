Monza, Palladino: 'Juric maestro, scontro diretto con il Torino. Il Papu Gomez meritava un finale diverso'

Ilsi prepara a tornare in campo e alla ripresa del campionato, 30esima giornata di Serie A, affronterà ilin una sorta di spareggio per rimettersi nella corsa a un posto in Europa (brianzoli decimi con 42 punti, granata una posizione e un punto più indietro.Alla vigilia della sfida, il tecnico dei biancorossiè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Viviamo questo periodo con entusiasmo e carica positiva. Il momento è davvero bello per tutti noi, siamo all'interno di un contesto meraviglioso in cui sono coinvolti tutti i calciatori. Abbiamo ripreso gli allenamenti davvero alla grande e c'è unità da parte del gruppo per dare il massimo".

- "Non ho meriti per le varie convocazioni. Personalmente ho creduto in questi calciatori. Nella prima parte di stagione la fase d'attacco veniva un po' criticata ma siamo riusciti a rispondere con il lavoro. Adesso aspettiamo il primo gol di Djuric. Per Vignato mi spiace molto, si sta riprendendo ma non si sta ancora allenando con la squadra".- "Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per affrontare il Torino, sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene. Non sarà una finale di Champions League ma bisognerà avere grande personalità".

- "Fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società andrà sempre più in alto ma quello che è stato fatto in questi due anni rimarrà per sempre".- "Juric lo conosco molto bene, è particolarmente bravo nel farti giocare male. Con Ivan c'è un grande rapporto e se oggi faccio questo lavoro è anche grazie a lui. Lo devo ringraziare, per me è stato un maestro. Col Torino sono sempre partite di grande intensità. Ecco perché servirà concretezza, da parte nostra ce la giocheremo al massimo".

- "La mia speranza era avere Gomez, meritava un finale diverso e spero un giorno di rivederlo in campo. A livello di infortunati invece Caprari è ancora out ma fra qualche settimana sapremo di più dopo una visita di controllo. Sull'assenza di Bondo dico che Akpa Akpro, Pessina e Gagliardini possono sostituirlo perfettamente. Abbiamo tante soluzioni. Io vengo qui a metterci la faccia, ma in settimana il mio staff lavora tantissimo e studiamo tanto. Il calcio è in continua evoluzione. La domenica è il frutto del lavoro settimanale ma l'importante è che la squadra abbia un'identità chiara".