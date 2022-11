Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato così il big match di questa sera con la Lazio a Sky:



"Affrontiamo un avversario di grande valore. La Lazio è una squadra organizzata, che gioca bene a calcio e si difende bene. Non è facile affrontarla in questo momento, sarà galvanizzata dopo la vittoria del derby. Turn-over? Per me non esiste, esiste solo la partita di stasera. Ho un gruppo di giocatori forti e mi fido di loro. Scontro diretto con la Salernitana? Solo da domani ci penseremo, stasera mi aspetto una risposta contro la Lazio".