Monza, Palladino: 'L'Europa? Ricordo che l'obiettivo era la salvezza, l'occasione di Colpani...'

"Era il tipo di partita che mi aspettavo. Campo ostico, caldo, difficile, contro un avversario carico e con una tifoseria che ha spinto dall'inizio. Mi è piaciuto lo spirito di squadra. Nel primo tempo ha prevalso l'equilibrio, ho visto una gara molto tattica al punto che solo nella ripresa ci sono state situazioni utili per fare gol. Andare in svantaggio al 92' avrebbe potuto rappresentare una bella mazzata per i ragazzi, invece ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti ad agguantare con merito il pareggio. Il rigore? La mente è volata alla passata stagione, stavolta sul dischetto è andato il nostro capitano e ha confermato di essere un ragazzo di personalità. Bravo Pessina, ma bravi tutti i ragazzi. Sia chi è partito dall'inizio, sia che è subentrato. Il Lecce voleva la vittoria a tutti i costi per arrivare alla salvezza, per noi è un punto importante". Queste le dichiarazioni a DAZN del

ll tecnico forse si aspettava qualcosa in più dai subentrati: "Nell'epoca delle cinque sostituzioni c'è davvero la possibilità di cambiare la partita. Anche loro hanno inserito forze fresche. I dettagli sono fondamentali, chiunque ha fatto parte della contesa si è messo a disposizione. Forse potevamo spingere di più e giocare meglio dal punto di vista tecnico, ma Colpani ha avuto un'occasione clamorosa per sbloccare lo 0-0. Se penso che abbiamo rischiato addirittura di perderla, è chiaro che mi tengo stretto questo pareggio. Vorrei ricordare a tutti che il Monza doveva anzitutto salvarsi, in un campionato di livello assoluto e nel quale non esistono partite facili. Proprio per questo bisogna fare i complimenti ad un gruppo che si allena nel modo giusto, che ha messo in campo determinazione e voglia di non perdere la partita. Ora ci sono 12 punti a disposizione e proveremo a mettere in difficoltà anche una grande avversaria come la Lazio"