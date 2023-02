Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Bologna. "Sono contento per Donati, ha dato sempre il massimo, è un ragazzo di grinta e temperamento ed è stato per tanto tempo fuori. Percepivo che ci potesse dare una grande mano, sono felice per lui. Do opportunità a tutti quanti e quando vengono chiamati in causa danno tutto per questa maglia"."E' stata una partita difficile e complicata, una squadra allenata benissimo e nel primo tempo li abbiamo limitati. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo rischiato zero e nella ripresa è stata una partita molto più sporca. Abbiamo messo in campo il cuore, potevamo palleggiare di più. E' stata una partita bellissima per me, è stata quasi una partita a scacchi con Thiago Motta, gli faccio i complimenti. E' stato bello e difficile, ci da grande slancio"."Vale mezza salvezza, ci dà grande slancio e grandi stimoli per alzare l'asticella. La squadra ha raggiunto la maturità, questa partita ci farà crescere tanto. In questo momento la squadra può pensare ad alzare l'asticella"."Stiamo facendo un grandissimo lavoro, ci godiamo questo momento meraviglioso e i ragazzi si meritano queste soddisfazioni però adesso bisogna guardarsi in faccia e capire che il lavoro è stato straordinario. Non sappiamo dove possiamo arrivare, bisogna prendere partita dopo partita e continuare a lavorare così"."Ci giocava tanto tutti e due, entrambe le panchine ci tenevano a vincerla. La partita era in bilico, ci sono stati tanti piccoli episodi però rimangono lì sul campo. Assolutamente nessuno screzio".