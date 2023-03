L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli annunciando l'assenza di Mota Carvalho: "Mota ha avuto una distorsione alla caviglia, ma i tempi non saranno lunghissimi".



PORTIERE – "Credo che la settimana scorsa Cragno abbia fatto una buonissima partita, gli ho voluto dare una chance mettendoci la faccia. Con l'Empoli ci sarà Di Gregorio, perché esistono comunque delle gerarchie".



ROVELLA - "Sta recuperando".



SENSI - "Ha fatto di tutto per rientrare, questa settimana l'ho visto molto meglio. Non ha ancora i 90 minuti sulle gambe e ho centellinato le sue presenze per paura di ricadute, ma è a disposizione".