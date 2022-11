Il tecnico deha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona: "E' una partita di spessore, dDobbiamo metterci intensità, vincere i duelli perchè sarà una partita non semplice. Ho visto bene i calciatori in settimana e sono sicuro che faremo una bella partita. Mi aspetto molto sia da chi scende in campo dall'inizio ma anche dai subentranti. Il modulo? Possiamo variare, a partita in corsa si può anche modificare qualcosa"."E' vero che arriviamo da tre sconfitte,oppure dal non avere problemi ad averne troppi. Capisco che è difficile mantenere l'equilibrio, sono venti anni che sono nel calcio e so come funzionano le cose. Siamo una neopromossa, dobbiamo pensare gara dopo gara. Contro il Verona è una gara molto importante"."Negli ultimi anni si è abbassata moltoAnche perchè è un campionato anonimo, spezzato in due. Vedremo cosa riusciremo a fare, ci sarà anche il mercato di gennaio di mezzo. A me ora interessa il presente, il Verona. Voglio vedere una squadra che vuole vincere questa partita"."Con Bocchetti siamo amici da tantissimi anni,perchè dividevamo la stanza. L'allenatore Bocchetti lo conosco, ha un trascorso recente sotto questo punto di vista. Ha coraggio, si vedono i suoi principi di gioco. Conosce molto bene i suoi calciatori perchè nella passata stagione era il vice di Tudor. Non vedo l'ora di affrontarlo domani.Ma in questo momento devo pensare al presente"