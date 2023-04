Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell'Inter:



"E' stata davvero un'emozione indescrivibile. Venire qui, a giocare in casa dell'Inter che ci teneva a far bene dopo la vittoria in Champions, aveva del morale, siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze. Sono fiero di questi ragazzi, siamo entrati nella storia. Non ho parole per ringraziare lo staff e la società per la fiducia".



GALLIANI - "Sapete che parliamo spesso, oggi per lui era una partita diversa dalle altre. Mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto strappare qualche punticino in quella che è stata la sua casa. Di solito faccio il discorso prima della partita, oggi ho voluto che lo facesse lui e ha usato davvero delle belle parole motivando i ragazzi".



PESSINA - "Io spesso mi concentro sulla tattica, e la sua posizione è sempre fondamentale. E' sottovalutato, può fare tutto ed è ovunque, per noi è fondamentale e non a caso è il nostro capitano".



SENSI - "Ha sentito un fastidio, abbiamo preferito farlo uscire, spero non sia nulla di grave perché stava recuperando la forma".



OBIETTIVI - "Purtroppo quando ti trovi con classifiche come questa sei un po' in un limbo. Credo che ormai la salvezza sia cosa fatta, non ho dato obiettivi precisi ma sprono i miei ragazzi a fare il massimo, singolarmente e come collettivo, per una soddisfazione personale".