L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna.: "E' stata una settimana pesante che ha scosso la squadra, ma non è che non volessero giocare. Le voci iniziali avevano scosso l'ambiente e si è pensato al rinvio, ma quando abbiamo capito che era fuori pericolo abbiamo reagito bene. Ora serve un risposta positiva da parte nostra".- "Da parte di tutta la squadra ci tengo a fare le condoglianze alla vittima di Assago, il pensiero va a lui ed a tutti gli altri feriti. E’ stata una settimana triste, ma dobbiamo essere felici per come è andata per Pablo Marì. E’ successo un miracolo”.– “Sta meglio, ma aspettiamo la rifinitura. In difesa ci sono tante alternative, chi ha giocato ha sempre fatto bene”– “Contro l'Empoli l'ho schierato a gara in corso. Per me è un gioctore intelligente che può fare qualsiasi ruolo".– “Per noi è fondamentale, unisce qualità e dinamismo. Le qualità che ha lui non è facile trovarle in altri giocatori".– "Sono felice perché sta crescendo. Contro il Milan ha giocato con personalità, mi è piaciuto molto. Lavora per cercare di diventare titolare, col Bologna potrebbe avere spazio a gara in corso".– "Sta bene. In questa settimana ha lavorato con continuità ma gli servono altri minuti nelle gambe. A gara in corso può essere una delle opzioni".