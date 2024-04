Monza, Palladino rivela: 'Ho imparato da Deschamps la gestione del gruppo'

"Dobbiamo cercare di fare più punti possibile: l'obiettivo era la salvezza, il sogno poteva essere l'Europa o potrebbe ancora essere l'Europa. Non si sa, è un campionato molto strano ed equilibrato e questo l'ho detto alla squadra.Possiamo fare punti con tutte e perdere con tutte". A dirlo, come riporta l'Ansa, è l'allenatore del, alla vigilia della sfida con il Lecce, in programma domani."Quelle che sono davanti a noi sono squadre molto strutturate, partono già a inizio campionato con obiettivi diversi dal nostro - ha proseguito -. Stiamo cercando di restare attaccati a loro il più possibile: a cinque giornate dalla fine, una salvezza raggiunta è un motivo di orgoglio. Cercheremo di fare più punti possibili, a partire da domani a Lecce".

, aveva la grande capacità di trattare tutti allo stesso modo, dai più grandi campioni al più piccolo della rosa. Che ero io", ha aggiunto Palladino che poi ha parla dell'allenatore del Lecce Luca Gotti: "E' molto intelligente, ha uno spessore umano incredibile e i risultati del Lecce sono sotto gli occhi di tutti. È una squadra molto complicata, di forza fisica e ripartenze".