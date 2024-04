Monza, Palladino: 'L'Atalanta non ha dominato, una delle nostre partite migliori'

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la: "Ho sentito parlare di 70-80 minuti di dominio da parte dell'Atalanta. Non sono d'accordo. E non sono d'accordo neanche se dite che l'Atalanta è stata in gestione per 70-80 minuti. Abbiamo fatto il 60 per cento di possesso palla, abbiamo fatto una partita giusta, coraggiosa, secondo me una delle migliori da quando sono al Monza. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono piaciute entrambe le fasi di gioco della mia squadra. Lo dico col sorriso, senza polemica: non sono d'accordo che sia stata una partita dominata dall'Atalanta. Poi il calcio è bello perché è vario. Avete detto che l'Atalanta è stata in comando per 70-80 minuti. Non sono d'accordo, ma sono felice e ripeto pur in disaccordo lo dico col sorriso".

IL TABELLINOMONZA - Di Gregorio, Birindelli, Izzo (78' Caldirola), Marì, Kyriakopoulos (66' Maldini); Bondo, Gagliardini (78' D'Ambrosio); Colpani (54' Carboni), Pessina, Zerbin; Djuric (78' Colombo).ATALANTA - Carnesecchi, Toloi (68' Djimsiti), Hien, Kolasinac; Holm (27' Hateboer), Ederson (68' De Roon), Pasalic, Bakker (46' Ruggeri); De Ketelaere (62' Koopmeiners), Lookman; Touré.Reti: 44' De Ketelaere (A), 72' Touré (A), 89' Maldini (M)