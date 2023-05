Dopo il pareggio conquistato in rimonta nella trasferta di Torino, il Monza torna a giocare in casa contro il Napoli. Della sfida ai nuovi campioni d'Italia ne parla l'allenatore del Monzanella consueta conferenza stampa della vigilia."Questa partita capita a pennello, affrontare i campioni d'Italia nel loro momento di euforia è il massimo visto che anche noi stiamo bene. Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello allenata benissimo. Vogliamo confrontarci con i migliori"."Intanto devo ringraziare il mio staff, mi sono divertito molto dalla tribuna. Vedi una partita diversa rispetto al campo. D'altro canto il campo mi è mancato, così come vivere la squadra da vicino. E' stata una bellissima esperienza. Siamo stati bravi a gestire questa situazione diversa dalle altre, l'unione fa la forza"."Per il Monza sarà un esame di maturità anche se durante il campionato abbiamo già dimostrato tanto ma quella con il Napoli sarà una prova stimolante. Vogliamo confrontarci con i migliori e dovremmo essere perfetti. I campioni non si fermano, si cercano di limitare. Kvara e Osimhen sono due fenomeni, proveremo a limitarli. Mister Spalletti lo stimo molto anche come persona, mi affascina. Bisogna sempre studiare dai migliori e credo che in questo momento sia il miglior allenatore della Serie A"."Tutta la squadra è cresciuta globalmente, è stata una crescita generale. Il mese di aprile è stato incredibile. Sono soddisfatto anche della crescita individuale di ciascun giocatore che c'è stata"."Avere la licenza Uefa non è semplice e va dato grande merito alla società. Per l'ottavo posto siamo tutte lì, c'è ancora qualche scontro diretto e dobbiamo sfruttarlo al meglio"."Mi accodo a quello che ha detto Galliani su Matteo: ho grande stima e amicizia nei suoi confronti. E' un ragazzo e un calciatore fantastico. Sta dando tutto per questa maglia ed essendo monzese ci tiene anche più degli altri. Ha un senso della responsabilità fuori dal comune. Teniamocelo stretto perché è il futuro del Monza"."Ci siamo visti con, è stato un piacevole incontro e ce ne saranno altri. Però in questo momento la priorità va data alla squadra".