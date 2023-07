Raffaele Palladino parla del nuovo acquisto Roberto Gagliardini in una lunga intervista a Repubblica: "È già super motivato. Anzi devo frenarlo, va a duemila all’ora. Sono contento che sia accompagnato da un po’ di diffidenza, farà ricredere molti. Prima del suo arrivo ho voluto conoscerlo e mi è piaciuto. Lo faccio sempre, per assicurarmi che i nuovi siano uomini giusti per il gruppo".