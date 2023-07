Raffaele Palladino, allenatore del Monza, si dimostra soddisfatto dell'arrivo di Roberto Gagliardini (a parametro zero dopo l'addio all'Inter). Queste le sue dichiarazioni durante un'intervista a La Repubblica: 'È già super motivato. Anzi devo frenarlo, va a duemila all’ora. Sono contento che sia accompagnato da un po’ di diffidenza, farà ricredere molti. Prima del suo arrivo ho voluto conoscerlo e mi è piaciuto. Lo faccio sempre, per assicurarmi che i nuovi siano uomini giusti per il gruppo'.