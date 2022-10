Raffaele Palladino sulla scelta di schierare Ranocchia come trequartista: “A Vicenza Ranocchia ha già giocato in quella posizione, quindi non mi sono inventato nulla. Caprari non era al top ed ho preferito mettere Ranocchia reduce da una grande prestazione con il Milan e da un gol. Mi aspettavo una partita di spessore, si è impegnato, non ha trovato la posizione giusta anche per merito del Bologna. Resta un ragazzo di grande prospettiva che sono certo ci darà una mano"