Monza, Palladino sul futuro: 'Galliani sa che sono un ambizioso'

Il tecnico delRaffaeleha parlato a Dazn dopo il pareggio casalingo contro la Lazio:“Abbiamo disputato una buona gara, siamo andati a prendere la Lazio e si è tenuto botta nei duelli. L'incomprensione dietro può accadere, mi è piaciuta la seconda replica alla Lazio: non tutti avrebbero a quel punto creato premesse per il pari. Il calcio è coraggio, promuovo per questo il Monza: mi è piaciuto già dall'approccio. Il nostro calcio prevede rotazioni e occupazioni dello spazio, chiedo ai miei il coraggio di giocare e trovare l'uomo libero, non è solo a Colpani e Pessina che lascio libertà”

“Solo l'Udinese ci ha recuperato quando siamo andati in vantaggio, il Monza ha invece saputo spesso andare a riprendere il risultato. I giovani e non solo crescono, oggi abbiamo creato molte occasioni contro una squadra che si giocava parecchio. La chiacchierata con Galliani nel pre - partita? Mi stima come persona e lo amo come dirigente, mi dà tanti consigli e ogni giorno imparo dal Boss qualche cosa".- "Se sono pronto a spiccare il volo? Ne parleremo a fine campionato, penso al 100% al Monza e a questi ragazzi, lo meritano. I discorsi su di me passano in secondo piano, Galliani sa come la penso e che sono un ambizioso”