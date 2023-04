Dopo la vittoria con la Fiorentina, il Monza si ritroverà a giocare domani sera in casa dello Spezia. Alla vigilia della sfida, Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli, ha parlato anche del suo futuro in conferenza stampa: "Ne parlerò a fine campionato, i soldi non contano. Per me è più importante il progetto. Sarò riconoscente a questo club".