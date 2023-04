L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con la Fiorentina: "Stimo molto Italiano, mi aspetto una squadra affamata e forte a livello individuale. L'Europa? Godiamoci quello che sta succedendo, faremo il massimo da qui a fine campionato".



L'ATTACCO NON SEGNA - "E' solo un caso. Non abbiamo punte in doppia cifra perché in attacco cambiamo spesso, ma sono convinto che i gol arriveranno".