Monza, Palladino: 'Vittoria dedicata a Berlusconi. Valentin Carboni? Stravedo per lui, può arrivare lontano'

Redazione CM

Il Monza trova la prima vittoria contro una big nella Serie A 2023/24. Sonoro 4-2 al Milan per i brianzoli nella 25esima giornata, al termine della partita dell'U-Power Stadium il tecnico dei biancorossi Raffaele Palladino è intervenuto a DAZN: "Oggi è stato emozionante tutto. E' stato bello vedere i ragazzi che ci credevano prima della partita, sapevamo di affrontare una squadra molto forte e motivata. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa sotto tutti punti di vista, dedico la vittoria al nostro presidente (Silvio Berlusconi, scomparso a giugno 2023, ndr) che sarebbe stato felice di vedere i ragazzi lottare così contro il suo ex Milan. Dobbiamo continuare così, mantenere i piedi per terra e proseguire nel nostro percorso di crescita".



INIZIO COMPATTO E GIOCATE DI QUALITA' TRA LE LINEE - "Volevamo impostare a 4, il Milan poteva venirci a prendere uomo contro uomo. Volevamo attirarli un po' e mettergli un giocatore tra le linee. Abbiamo fatto molto bene, ho ragazzi con cui posso giocare a 3 e a 4 e ogni settimana scegliamola soluzione migliore. Gli attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro e questa vittoria dipende molto dalla fase di non possesso degli attaccanti".



CAMBIATO IL SUO MODO DI PROPORRE CALCIO? - "E' cambiato l'atteggiamento delle squadre avversarie, soprattutto quelle alla nostra portata ci aspettano più basse. Di conseguenza, la nostra proposta deve essere un po' diversa. Quest'anno abbiamo meno spazi da attaccare e per forza dovevamo cambiare qualcosa. C'è stata una crescita, mia e dello staff. Non sempre ci riesce il calcio che vorremmo, bello e fluido".



GALLIANI HA DETTO CHE LE ASPETTATIVE SI SONO ALZATE TROPPO - "Io sono sempre d'accordo col dottor Galliani. Era felice ed emozionato, nello spogliatoio abbiamo fatto festa. A volte la gente è un po' pessimista, ma va dato valore a quanto stiamo facendo in un anno e mezzo. L'anno scorso eravamo una neopromossa, in un anno e mezzo abbiamo battuto Inter, Napoli, Juventus e Milan. I ragazzi stanno facendo qualcosa di storico".



COME STA DI GREGORIO? - "Michele ha preso un bel colpo alla testa, ma a fine partita era felicissimo per la partita e per Sorrentino".



VALENTIN CARBONI - "Penso che possa arrivare molto lontano. Ha grandi qualità tecniche, fisiche e mentali. Ha fatto un grande percorso e stravedo per lui".