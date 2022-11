Il Monza annuncia la convocazione di Matteo Pessina nell'Italia di Mancini, una chiamata storica: "Torna in azzurro il capitano biancorosso Matteo Pessina, che figura tra i 31 convocati del ct Mancini per la doppia amichevole con Albania e Austria - si legge in una nota ufficiale del club biancorosso - Una chiamata storica, perchè mai nessun calciatore biancorosso nella storia era stato convocato dalla nazionale maggiore italiana".