Nella giornata della presentazione, Matteo Pessina ha espresso tutto il suo entusiasmo per il trasferimento al Monza: "E' una cosa che volevamo tutti, io, la società e i tifosi. Per chi ha fatto dieci anni nel Monza, poter tornare e giocare la Serie A con questa maglia è davvero stimolante".



L'IMPORTANZA DI GALLIANI - "Cosa mi ha detto Galliani per convincermi a tornare? Ci ha messo poco, sapeva che il Monza per me conta molto. Sembrava come un cerchio che si chiude, ho dovuto solo accettare".



LA FASCIA DI CAPITANO E GLI OBIETTIVI - "Forse non la indosso da quando giocavo al Monza da ragazzino, è una cosa che ho accettato e che voglio mettere in campo. Voglio portare questo spirito, da monzese, in Serie A. L'obiettivo è fare il meglio possibile e adeguarsi alla categoria: il primo obiettivo è la salvezza, poi si vedrà".



L'ESPERIENZA - "Sono ancora abbastanza giovane ma dei campionati ne ho fatti con Verona e Atalanta, penso di poter dare la mia esperienza. Da domani inizierò a lavorare coi miei compagni, ho già sentito il mister. Tanti amici che vanno in curva a Monza mi hanno già scritto, sarà bello giocare per la squadra della mia città".