Matteo Pessina, centrocampista del Monza, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra sul campo della Sampdoria: "È una vittoria che ci dà tanta forza. In queste due settimane siamo riusciti a lavorare in maniera forte, intensa. Questo risultato è frutto anche di quello che abbiamo fatto quest'estate. Abbiamo continuato a lavorare come abbiamo sempre fatto e, adesso, i risultati finalmente si vedono. È stato sicuramente emozionante giocare da capitano con la squadra della mia città con la quale ho giocato dieci anni da piccolo, ce l'ho sempre avuta cucita addosso".