Le parole di Matteo Pessina, capitano del Monza, ai microfoni di DAZN dopo il gol vittoria contro la Fiorentina. "Questa squadra non smette mai di stupire e di stupirmi, si vede lo spirito che abbiamo anche dopo lo 0-2. Abbiamo vinto la partita fondamentale, una vittoria bellissima per noi e per i tifosi. Abbiamo cambiato una cosina a livello tattico, e' il primo anno di A per tanti ragazzi e stanno imparando".



Nove su nove in carriera dal dischetto.

"Mi alleno anche per questo, penso possa aiutare anche la squadra".



Cosa si dice ai tifosi di questo Monza.

"Si continua a sognare".