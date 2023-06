Rischia di chiudersi dopo una sola stagione l'avventura di Andrea Petagna al Monza. Nonostante la salvezza del club brianzolo abbia fatto scattare l'obbligo di riscatto del cartellino del centravanti dal Napoli per 10,5 milioni di euro, la permanenza dell'ex Atalanta allo U-Power Stadium è ancora da chiarire. Stando a quanto riportato da TuttoMonza.it, infatti, l’attaccante ha chiesto maggiori garanzie e spazio per sentirsi al centro del progetto, ma Palladino non sembra volergli garantire tale opportunità. Al punto tale che il club non reputa il giocatore incedibile ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte.