Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: "Siamo stati bravi a rimanere in partita fino al nostro gol poi siamo stati troppo leggeri, non è la prima volta che ci capita, dobbiamo cercare di ripartire".



SUL GOL - "Troppo importante, per un attaccante è importantissimo, sono venuto qui per questo, mi sono allenato finalmente con il gruppo questa settimana.

Devo migliorare, allenarmi forte e aiutare il Monza a salvarsi".



SU PABLO MARI'- "Esperienza brutta, nessuno ci credeva, non si era mai sentito una cosa così in Italia. Oggi ci ha mandato un video messaggio ci ha fatto emozionare, siamo vicini a lui e alla sua famiglia e speriamo possa tornare a darci una mano perché è importante".