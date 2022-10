In estate lo voleva mezza serie A ma alla fine è stato il Monza ad avere la meglio. Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juve, è stato riproposto da titolare in coppa Italia contro l’Udinese e ha fatto benissimo, parafrasando mister Raffaele Palladino a fine partita. L’assist per Valoti e tante buone giocate, Ranocchia c’è.