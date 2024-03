Monza-Roma, Montella e Samuel in tribuna

In Roma-Monza c'è un po' di giallorosso anche in tribuna. All'U-Power Stadium infatti sono stati avvistati Vincenzo Montella e Walter Samuel (foto Dazn), due protagonisti della Roma dell'ultimo scudetto nella stagione 2000/2001. I due - il primo ex attaccante e l'altro ex difensore - non hanno mai incrociato De Rossi in quella stagione ma l'ex centrocampista debutterà in prima squadra un po' più tardi: l'esordio assoluto arriva nell'ottobre 2001 in Champions League contro l'Anderlecht con Fabio Capello in panchina.



COSA FA MONTELLA - Dopo aver segnato più di 200 gol in carriera Vincenzo Montella è diventato allenatore. Il suo debutto in panchina è arrivato proprio sulla panchina della Roma che ha allenato da febbraio 2011 fino alla fine della stagione subentrando a Claudio Ranieri. Oggi Montella è il ct della nazionale turca, con la quale si è qualificato al prossimo Europeo in programma in Germania tra giugno e luglio 2024.



COSA FA SAMUEL - Nel palmarès di Walter Samuel c'è anche l'ultimo Mondiale vinto dall'Argentina. L'ex difensore fa parte dello staff del ct Scaloni che in Qatar ha guidato Messi e compagni al trionfo finale: un ruolo che Samuel ricopre dall'agosto 2018, prima è stato osservatore dell'Inter, ha lavoato nello staff di Pioli quando l'allenatore era in nerazzurro e ha fatto il vice allenatore di Pierluigi Tami sulla panchina del Lugano.