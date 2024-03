Monza-Roma, Gagliardini esce per infortunio: le condizioni

Dura appena venti minuti la partita dicontro la Roma. Il centrocampista del Monza è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio alla spalla dopo un contrasto con un avversario. Nei primi minuti della gara il giocatore aveva avuto subito un problem alla spalla, ma era deciso a rimanere in campo stringendo i denti: Gagliardini ha avuto un colloquio a distanza con Palladino che ha voluto sincerarsi delle condizioni del suo centrocampista, ma nonostante le rassicurazioni del giocatore ha preferito toglierlo per non rischiarlo. Al suo posto è entrato Valentin Carboni.