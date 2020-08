Il Monza continua nel suo mercato. Dopo aver bloccato Bettella, preso Barberis, ufficializzato Gytkjaer (foto Buzzi), Galliani prepara altri colpi per i brianzoli, tornati in Serie B. Come scrive Tuttosport, il Monza è vicino a Michele Di Gregorio, portiere del Pordenone scuola Inter; Carlos Augusto, terzino sinistro del Corinthians, e Mirko Maric, 25enne croato autore di 20 gol in 35 gare con l'Osijek.