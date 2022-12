WE ARE IN DA HOUZE!

Kebhouze è il nuovo partner ufficiale dell’AC Monza Team eSports

Kebhouze, il primo food brand di kebab al mondo, è sulla maglia eSports dell’AC Monza.. e non solo!

Ci vediamo anche allo stadio Keb! #Kebhouze #ACMonzaTeameSports #Kebhouze pic.twitter.com/h1kStJYd1j — AC Monza (@ACMonza) December 14, 2022

. Lo comunica il club brianzolo con una nota ufficiale:Sarà Kebhouze l’eSports Partner dell’AC Monza Team eSports nella stagione 22/23.Il brand della catena di kebab made in Italy di Gianluca Vacchi campeggerà sulle divise indossate in tutte le occasioni dai pro-player dell’AC Monza eSports, team chiamato a difendere e migliorare il quinto posto mondiale nel ranking FIFA considerando i soli club calcistici.La posizione sulla maglia è rialzata rispetto a quella classica del calcio, al fine di favorirne la visibilità durante lo streaming del Caccia e del neo arrivato HHezers, fresco di qualificazione alla fase a gironi della eChampions League che si disputerà all’Here East Theatre di Londra il 18-19 Febbraio.Kebhouze è il primo food brand di kebab al mondo. Con oltre 20 store in Italia e a Ibiza aperti nel primo anno di vita della catena, Kebhouze è già un punto di riferimento nel mondo della ristorazione veloce. Da Kebhouze è possibile ordinare ben quattro diversi tipi di kebab: pollo italiano, Black Angus irlandese, vitello e tacchino italiano e Planted kebab vegetale, la scelta ideale per vegani, vegetariani e curiosi.La collaborazione si estende anche sul piano calcistico con l’esposizione del brand sui LED bordocampo in occasione dei match casalinghi del Monza contro Inter, Roma, Lazio e Sampdoria.