Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato a Sky:



"L'impatto qui è stato super positivo. Sono molto contento della scelta che ho fatto, dobbiamo prepararci al meglio perché sarà difficile. Le aspettative sono alte ma non ci dobbiamo pensare. Non devo dimostrare niente a nessuno, non ho sassolini nelle scarpe e devo pensare solo a fare bene".