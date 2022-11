E' perfettamente riuscito l'intervento a cui si è sottoposto Stefano Sensi per ridurre la frattura malleolo-peroneale riportata in occasione di Monza-Hellas Verona. Lo comunica il club brianzolo:



Nel pomeriggio di oggi Stefano Sensi è stato sottoposto a un intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale, riportata in occasione di Monza-Hellas Verona giocatasi domenica scorsa.



L’intervento chirurgico, effettuato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dal dottor Lorenzo Di Mento, assistito dal professor Piero Volpi e alla presenza dello staff medico-sanitario dell’AC Monza, è perfettamente riuscito.



Il calciatore sta bene e farà rientro a casa nella giornata di domani.