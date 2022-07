Adriano Galliani ha parlato del mercato del Monza durante la presentazione della nuova divisa del club, sponsorizzata Motorola: "Contatti per Pinamonti? Ci sono stati. Basta, è certo che ci piace. Parliamo di un giocatore caro, ma che interessa al Monza, italiano. L'unico difettuccio è che è un pochino caro".



E ICARDI? - "Non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i nomi di Barrow, di Dzeko o di Icardi".



PETAGNA E MARLON - "Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna sono sempre baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa. Marlon per caratteristiche è uno che serve. Non vuol dire che lo prenderemo, ma a domanda rispondo. Non ci sono particolari passi in avanti per lui. Parliamo con tanta gente".



BELOTTI - "Al momento non ci abbiamo pensato. Sappiamo che è libero. Ma cerchiamo una prima punta con caratteristiche tecniche diverse".