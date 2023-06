La morte di Silvio Berlusconi avrà un impatto anche nell’azienda Monza, che presto si troverà a dover riorganizzare ogni cosa. La famiglia si riunirà in consiglio e ragionerà sulle diverse ipotesi, ma nel frattempo c’è Adriano Galliani, che rappresenta garanzia di continuità e che vorrebbe portare avanti quel sogno Monza messo in piedi proprio con Silvio Berlusconi.



LO STOP DI BRAIDA - Proprio a tal proposito, ieri al Principe di Savoia, era prevista la firma di Braida per il club brianzolo. Tutto fatto, mancava solo il classico nero su bianco, ma tutto si è sorprendentemente arenato. La morte del patron ha gettato un velo di incertezza sul futuro del Monza e per questo motivo Braida ha chiesto tempo, rimandando il momento della propria firma. Ancora da capire se in via provvisoria o meno. Si attendono sviluppi nelle prossime pore.