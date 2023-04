Carlos Augusto è uno delle stelle del Monza. Il terzino sinistro sta disputando una stagione incredibile: 5 gol e 5 assist in Serie A. Il brasiliano ha un background di tutto rispetto, dato che ha vinto nel 2018 e nel 2019 il Campionato Paulista con il Corinthians. Dato il suo rendimento, sono diversi i club sul brasiliano. Secondo EuroFootball, il Newcastle ha intenzione di fare sul serio per il giocatore. I Magpies hanno intenzione di migliorare il proprio reparto difensivo e il nativo di Campinas rappresenta l'aggiunta ideale. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e, attualmente, il suo valore è di circa otto milioni di euro.