Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, parla a SkySport: "Il presidente Berlusconi si faceva sentire prima e dopo le partite, ci si confrontava sulla formazione, ma sia lui sia Galliani hanno mostrato sempre molto rispetto nei miei confronti e non ci sono mai stati condizionamenti. Mi aspettavo un rapporto più insistente, invece ho avuto risposte incredibili. Galliani è stato quotidianamente una spalla, ma sempre sereno. Ci ha fatto lavorare bene. Sia lui sia il presidente sono stati distaccati ma presenti a darmi supporto. Con loro avevo avuto rapporti da giocatore ai tempi Milan - ha aggiunto - Era diverso, e da allenatore non mi aspettavo fosse cosi'. Berlusconi parla di Champions? Io ero presente al primo discorso che fece al Milan ad Arcore, disse 'sono abituato a vincere e vinceremo in Italia, Europa e nel mondo...'. E fu cosi'. Ora a sentirlo che lo ridice, mi vien un po' paura..."