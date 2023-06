La Salernitana riscatta il difensore italiano Pirola dall'Inter e l'attaccante senegalese Dia dal Villarreal rispettivamente per 5 e 12 milioni di euro. Se l'allenatore Paulo Sousa dovesse andare via, il ds De Sanctis valuterà le alternative Farioli, Gattuso e Pirlo.



Sul mercato in entrata interessano il centrocampista svizzero Sohm del Parma e l'attaccante italo-brasiliano Joao Pedro (ex Cagliari) del Fenerbahce.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita il laterale Mazzocchi è nel mirino del Monza.