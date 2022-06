Una delle squadre più attive in questa prima fase di calciomercato è sicuramente il Monza della coppia Berlusconi-Galliani. Il dirigente ex Milan ha dichiarato senza nessuna pretattica di puntare alla parte sinistra della classifica e per centrare l’obiettivo è partita la caccia a giocatori di alto profilo. Tra questi Mario Balotelli, visto già a Monza nella stagione 2020-21 senza troppo successo, ma reduce da un campionato di assoluto livello in Turchia, in cui ha chiuso al secondo posto della classifica marcatori con 18 centri. Un ritorno in Italia di SuperMario, ancora sotto la guida di Galliani, suo dirigente anche ai tempi del Milan, è probabile con i betting analyst che fissano l'approdo a Monza dell'attaccante a quota 2,25. Non solo manovre offensive per la formazione di Giovanni Stroppa, alla ricerca di rinforzi in ogni reparto. Per la difesa l'obiettivo è Alessio Romagnoli: il capitano del Milan, offerto a 2,75, è in scadenza con il club rossonero e non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro così come Stefano Sensi, fuori dal progetto Inter, e visto al Monza nella prossima stagione a 3 volte la posta.