Monza, svolta societaria a un passo: l'ipotesi PIF e la trattativa con Orienta Capital Partners

GS

Si avvicina un cambiamento importante in casa Monza. Le voci su una possibile cessione societaria continuano ad avvicendarsi, al di là delle smentite da parte dell’amministratore delegato Adriano Galliani. Attualmente, infatti, sul tavolo di Fininvest sarebbero presenti due proposte per acquisire la quota di maggioranza del pacchetto azionario brianzolo.



PIF CI PROVA – La prima riguarda il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF, che intende avviare un dialogo con la proprietà del Monza per stabilire una partnership societaria significativa. Anche se non c’è ancora un accordo esclusivo, come riporta Il Giornale, e altri potenziali investitori hanno mostrato interesse, PIF, che ha un patrimonio netto stimato di 1 miliardo di dollari entro il 2025, è fortemente interessato a rilevare una grossa parte delle azioni del Monza (valutato 100 milioni di euro).



BALESTRA IN POLE – Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni fornite da Il Cittadino e confermate da La Gazzetta dello Sport, appare molto vicino un cambiamento importante nel Monza. Fininvest, la holding che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi, infatti, sta trattando con Orienta Capital Partners la cessione di una percentuale di quote superiore al 60%, che renderebbe l’azienda forlivese il nuovo socio di maggioranza del club lombardo. Fininvest rimarrebbe socio di minoranza, così come Adriano Galliani che resterebbe all’interno del club con un ruolo cruciale e operativo. La trattativa procede ormai spedita, anche se ancora non sono arrivate le firme necessarie a rendere l’operazione ufficiale. I contatti tra le parti vanno avanti ormai da settimane nella massima riservatezza e, proprio nel corso di questi ultimi giorni, si sta definendo la due diligence per la parte finanziaria. La svolta societaria è sempre più vicina.