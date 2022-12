Italia-Germania, andata e ritorno. Potrebbe essere questo l’itinerario di, nella passata stagione uno dei più brillanti dele quest’anno appannato al. Sul croato da tempo èper accaparrarselo già dae ora i lombardi sembrano aver fatto lo- Brekalo è infatti il primo obiettivo delpronto a portarlo in Lombardia e a sborsare gliche i tedeschi chiedono per lui. Troppi per i rossoblù. La squadra divuole sfruttare la grandedopo l’esperienza con i granata. Un’avventura che si è conclusa nella scorsa estate proprio per volontà del croato che però di quella scelta se n’è pentito presto.- Riavvolgiamo il nastro.e il croato, dopo annate altalenanti, dimostra tutto il suo talento. Mette a refertoe tenerlo sotto alla Mole. Qui però interviene lo stesso giocatore che dice no. A rivelarlo è stato lo stesso ds torinista. “Abbiamo dovuto declinare la nostra opzione sul suo acquisto definitivo, ho avuto più di un meeting con Josip e con il suo entourage, purtroppo da qualche mese. Brekalo aveva una sua idea precisa e rispettabile e noi vogliamo solo giocatori che ci credano e che vedano il Torino come una prima scelta”. Parole confermate poi a Tuttosport anche dal suo agente. “I suoi dubbi erano di natura sportiva, legati al fatto cheper continuare a venir convocato dalla Croazia in vista dei Mondiali.”. Per Brekalo però di offerte convincenti non ne arrivano e dunque a fine estate si trova ancora al Wolfsburg, scontento e fuori dal progetto. Prova a riallacciare i contatti con il Toro, ma è troppo tardi e Juric ha già una batteria di trequartisti nuova di zecca.- Per il classe ’98 questa prima parte della stagione 2022/2023 è stata una sorta di incubo.. Dalic l’ha infatti estromesso dai 26 portati in Qatar e capaci di arrivare agli ottavi. Quello che era l’obiettivo da perseguire per Brekalo, anche a costo di rinunciare al Torino, sfumato per il poco utilizzo al Wolfsburg. Ora la voglia di voltare pagina e il salvagente lanciato dal Monza.