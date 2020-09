Il Monza ufficializza con una nota l'acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina di Kevin-Prince Boateng: si tratta dell'undicesimo calciatore arrivato in questa campagna di rafforzamento per la formazione brianzola, neo-promossa in Serie B. Il calciatore ghanese, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche di rito, ha firmato un contratto fino a giugno 2021, con opzione di rinnovo per un'altra stagione al verificarsi di determinate condizioni.