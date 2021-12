Due casi di positività nel gruppo squadra https://t.co/ecy9nGS8zh — AC Monza (@ACMonza) December 5, 2021

Ilperde pezzi a ridosso della sfida con il Brescia:. Il comunicato:AC Monza comunica che sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra.Si tratta di Gabriel Paletta e Dany Mota Carvalho.I due giocatori sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.Tutti gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sanitario.