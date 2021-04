Il Monza dovrà fare a meno per almeno 5 mesi del suo portiere titolare Eugenio Lamanna. E' quanto comunica il club lombardo sui propri canali ufficiali dopo l'infortunio subito dall'ex estremo difensore del Genoa: "Dopo l’infortunio di settimana scorsa in allenamento, Eugenio Lamanna si è recato a Barcellona per un consulto ortopedico dal Professor Cugat, che ha suggerito un trattamento conservativo. I tempi di recupero per il portiere biancorosso, dopo la lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, sono di circa cinque mesi. Auguri di pronta guarigione ad Eugenio da tutta la grande famiglia biancorossa!".