Ilsi rinforza con un colpo importante per la fascia sinistra. Dalarriva, che si trasferisce a Monza. Lo annuncia il club brianzolo attraverso i propri canali ufficiali:"Georgios Kyriakopoulos è un nuovo giocatore del Monza. L’esterno greco arriva dal Sassuolo, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Patrasso il 5 febbraio 1996, cresce nell’Asteras Tripolis, con cui debutta tra i professionisti e colleziona complessivamente 74 presenze e 6 reti. Nell’estate 2019 si trasferisce al Sassuolo, dove esordisce in Serie A il 3 novembre 2019, contro il Lecce. Dopo tre stagioni e mezza in neroverde, con 94 presenze e 2 reti, nel gennaio 2023 viene ceduto in prestito al Bologna, dove disputa 12 partite, arrivando a 102 presenze totali in Serie A.Kyriakopoulos è il quinto acquisto estivo di AC Monza: esterno mancino in grado di giocare sia da terzino, che da centrocampista, vanta 7 presenze con la Nazionale greca. Benvenuto Georgios!"